Москва, 28 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Снятие западных санкций в отношении поставок российских удобрений на мировые рынки, было бы логичным. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

По его мнению, это логичное продолжение выполнения «продуктовой сделки». Логика событий требует этого.

«Формат договоренностей в рамках этой сделки подразумевал ликвидацию искусственных ограничений, затруднявших попадание удобрений из РФ на международные рынки, включая беднейшие страны», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, предложения по новому пакету антироссийских санкций ЕС, в котором будут содержаться меры по смягчению уже действующих ограничений, предложит Европейская комиссия.

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