Чебоксары, 28 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Чувашии в ближайшие три года планируют направлять более 8,5 млн рублей на оказание помощи лицам в состоянии опьянения. На заседании регионального правительства, которое состоялось 28 сентября, одобрены правила предоставления субвенций, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На рассмотрение был внесён проект о правилах предоставления республиканских субвенций бюджетам городских округов для осуществления медицинских государственных полномочий Чувашии. Речь идёт об мероприятиях по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая создание специализированных организаций.

Первый заместитель министра здравоохранения Владимир Гладнев проинформировал, что в 2023 году из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено 8,531 млн рублей, в 2024 и 2025 годах — по 8,541 млн рублей. По его словам, данные средства «предусмотрены при проектировке предельных объёмов бюджетных ассигнований республиканского бюджета на исполнение расходных обязательств».

Напомним, что в 2023 году в Чебоксарах планируют открыть вытрезвитель.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее власти заявляли, что на первом этапе специализированные организации появятся в пяти городах: Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре и Шумерле. Каждая из них будет рассчитана на 20 коек. Отмечалось, что на создание сети вытрезвителей потребуется более 3,2 млн рублей, а на их содержание необходимо не менее 37 млн рублей ежегодно.