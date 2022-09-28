Песков: Россия заинтересована в зерновой сделке
Москва, 28 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Россия заинтересована в выполнении зерновой сделки, но ради ее изначальной цели — поставок нуждающимся странам, заявил 28 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Разумеется, все заинтересованы в том, что она (сделка) работала, но чтобы работала ради своей изначальной цели, ради того, чтобы зерно пошло на рынки беднейших стран», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, необходимы дальнейшие совместные усилия, и ООН, и гарантов этой сделки, «направленные на то, чтобы получателями в основном становились беднейшие страны».
Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продлить зерновую сделку можно при условии, что она выполняется.
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