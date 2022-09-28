Бишкек, 28 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Мэрия столицы Киргизии намерена пустить по дорогам города VIP-маршрутки. Об этом заявил директор департамента транспорта Бишкекского муниципалитета Максат Нусувалиев на заседании профильного комитета республиканского парламента.

Jasmine Halki Бишкек

По словам чиновника, оплата в таких маршрутках будет более высокой — 40 или 50 сомов (29 или 36 рублей), в то время как в обычных она пока останется прежней — 15 сомов (11 рублей) за поездку.

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При этом в VIP-маршрутках будут только сидячие места более комфортные условия.

Где мэрия Бишкека планирует взять достаточное количество микроавтобусов повышенной комфортабельности, представитель мэрии не объяснил.

Депутаты призвали столичное руководство поскорее решить вопрос о внедрении этого проекта, чтобы хотя бы частично решить проблему транспортного коллапса и острой нехватки общественного транспорта в городе.

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