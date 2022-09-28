Москва, 28 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной операции по защите Донбасса работают российские средства противовоздушной обороны. За последние сутки ими были перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» в районах населённых пунктов Казачья Лопань Харьковской области и Большие Копани Херсонской области. Об этом 28 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны Российской Федерации Перехват ракеты средствами ПВО

Также за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Дроны уничтожены в районах населённых пунктов Белогоровка, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области, Евгеновка Николаевской области.

«Кроме того, в районе города Донецк, населённых пунктов Брянка Луганской Народной Республики, Новая Каховка и Весёлое Херсонской области уничтожены в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 сентября киевские каратели обстреляли из американских реактивных систем залпового огня HIMARS город Лисичанск в Луганской Народной Республике. Всего было выпущено четыре ракеты.

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