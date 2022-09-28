Пермь, 28 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Пери в рамках взыскания крупной задолженности арестовали офисное помещение на 12-м этаже бизнес-центра «Парус». Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Selfcreation.ru Долги

Компания и физлицо задолжали более 14 млн рублей. В целях обеспечения возврата долга финансовая организация через суд добилась обращения взыскания на залоговое имущество — нежилое помещение площадью более 325 кв. м. в доме 50/1 по ул. Николая Островского, а также доли в праве на земельный участок, расположенный по тому же адресу, принадлежащие фирме-должницу.

После окончания срока для добровольного исполнения сотрудниками органа принудительного исполнения обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах должников в банке. С одного арестованного счета списана вся сумма задолженности. Деньги направлены взыскателю.

Вместе с тем исполнительным документом предусмотрено начисление пеней и процентов по дату фактического погашения долга. Их сумма составила свыше 1,5 млн рублей. Еще должники обязаны погасить исполнительский сбор в размере более 1 млн рублей за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок.

«В случае, если финансовые обязательства не будут исполнены в полном объеме, арестованную недвижимость передадут на принудительную реализацию», — сказали в службе судебных приставов