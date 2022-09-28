Анадырь, 28 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Председатель окружной Общественной палаты Надежда Ефимова считает, что прошедшие референдумы в Донбассе и на территориях б. УССР — это логическое завершение процессов возвращения домой — в Россию.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

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«Ситуация, которая сейчас происходит, это проверка всех нас и возможность продемонстрировать себя с лучшей стороны, чтобы показать враждебно настроенному Западу, что русские своих не бросают. Мы встали на защиту населения Донбасса, потому что они её попросили, и Россия неоднократно протягивала руку помощи тем, кто в ней нуждался. Сплоченность, патриотизм, сопереживание чужому горю и готовность прийти на помощь ближнему — это то, что у нас не отнять. Наш народ обладает всеми этими качествами, и широкая русская душа всегда стремится к достижению справедливости и мира на земле. Референдумы — это логическое завершение процессов возвращения домой — в Россию. Время выбрало нас быть участниками этого процесса. Это непросто и ответственно, и мы сделаем всё, чтобы народ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей вновь стали частью большой и дружной семьи. Сердцем поддерживаю референдумы, понимая важность его результатов для многострадальных людей Донбасса, Херсона и Запорожья, для каждого из нас», — сказала Надежда Ефимова.

Как сообщало ИА REGNUM, воссоединение республик Донбасса, а также освобождённой части б. УССР с Россией выдержит российский бюджет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.