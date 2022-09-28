Черкесск, 28 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Жители Карачаево-Черкесии ежедневно задают около 300 вопросов о процедуре частичной мобилизации. Больше всего их интересует вопрос, кого коснется мобилизация и какие права имеет отправляемый в войска на сохранение места работы.

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«Чаще всего жители спрашивают, кого коснется мобилизация, кто из студентов подлежит призыву, сохраняется ли за человеком, в случае его ухода на спецоперацию, рабочее место. На каждое обращение дается подробный ответ», — приводит слова первого заместителя министра цифрового развития КЧР Энвера Кипкеева РИА «Карачаево-Черкесия».

По его словам со времени объявления о частичной мобилизации было зарегистрировано около 2 тыс. звонков на горячую линию по телефону 112. Штат этой службы укомплектован квалифицированными сотрудниками, умеющими дать исчерпывающую информацию.

Такие службы организованы по всей стране. Наиболее часто встречающиеся вопросы будут переданы в правительство РФ, где на вопросы о частичной мобилизации совместно с Миноброны будет дан ответ. Их опубликуют на портале Объясняем. рф.