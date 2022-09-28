Москва, 28 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Курс доллара США постепенно будет увеличиваться и достигнет к 2025 году 72,2 рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, это следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2023–2025 год.

ИА REGNUM Доллар

Так, в 2023 году курс доллара прогнозируется на уровне 68,3 рублей, в 2024 году — 70,9 рублей и 2025 году — 72,2 рублей.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ ожидает укрепления доллара до 66 рублей.