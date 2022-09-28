Москва, 28 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В случае возвращения в Россию подписавших определенный документ при пересечении российско-грузинской границы, они могут быть наказаны как предатели. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Володин поручил комитетам Госдумы по безопасности и по международным делам разобраться в ситуации с якобы подписанием при пересечении границы с Грузией документа, где въезжающий подписывается о своем отношении к специальной военной операции.

«Подписант признает, что его страна является страной-агрессором. Второй пункт — признает, что суверенная территория Грузии — Абхазия и Южная Осетия», — перечислил Володин.

«Они уже предатели! Они совершили многократно преступление перед своей страной, народом. Если задумают назад возвращаться — будут наказаны по закону», — констатировал спикер Госдумы.

Володин также сообщил, что в России ведутся списки покинувших страну на фоне специальной военной операции. При этом в комитете Госдумы по обороне уточнили, что списки выезжающих из России не ведутся, есть единая база пересекающих границу граждан.