Абаза, Хакасия, , 13:41 — REGNUM В Абазе (Хакасия) 28 сентября проводили мобилизованных мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Проводы мобилизованных в Абазе, Хакасия Администрация города Абазы

Чтобы проводить мобилизованных, на площади перед Центральным домом культуры собрались жители города, в том числе ученики-кадеты.

«Берегите себя! Пусть ваш дом, абазинская земля и Господь хранят вас на вашем ратном пути!» — обратилась к военнослужащим глава Абазы Валентина Филимонова.

Мобилизованным в дорогу собрали сухпайки. Сотрудницы организации «Славяночка» напекли для них булочек. Пришедшие на площадь абазинцы хлопали вслед отъезжающим автобусам.

Автобусы сделали остановку около школы №50. Там мобилизованных ждали ученики и педагоги. Они вышли, чтобы проводить военнослужащих, пожелать им удачи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Власти Хакасии заверили, что окажут всю необходимую помощь и поддержку семьям мобилизованных.

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