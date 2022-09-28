Москва, 28 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Кремль проинформирует о дате подписания договоров о присоединении новых территорий. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР по вопросу воссоединения с Россией

«Власти проинформируют общественность и журналистов своевременно», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в освобождённых Запорожской и Херсонской областях опубликовали первые результаты референдумов о воссоединении с Россией.

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