Самара, 28 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Делегация ассоциации инновационных регионов России прибыла в Самарскую область. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный форум «Открытые инновации»

Сообщается, что на долю регионов ассоциации приходится 37,2% всей инновационной продукции России. По результатам 2021 года уровень инновационной активности предприятий Самарской области составил 18,2%, что в полтора раза выше, чем среднероссийский показатель, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что регион по уровню инновационной активности организаций занимает пятую строчку среди субъектов Российской Федерации, при этом три года назад Самарская область занимала 49 позицию.

«В Самарской области уделяется большое внимание развитию инновационной активности предприятий, реализации высокотехнологичных проектов наших амбициозных и перспективных разработчиков. Для этого мы постоянно расширяем возможности для инноваторов, помогаем им на всех этапах претворения их идей в жизнь, в том числе привлекая инструменты федеральных институтов развития. Самарская область накопила большой опыт и готова делиться своими лучшими практиками с другими регионами», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской областиДмитрия Богданова.

Напомним, что 18 субъектов Российской Федерации являются регионами-членами ассоциации инновационных регионов. Основной целью деятельности этой ассоциации является содействие экономическому взаимодействию регионов, построенное на комплексном представлении их интересов на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. Самарская область вошла в состав ассоциации в 2012 году.