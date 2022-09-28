Сыктывкар, , 13:40 — REGNUM Мобилизованных в ряды ВС РФ жителей Коми обеспечили спальными мешками. Об этом журналистам сообщил глава республики Владимир Уйба.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы уже сняли с резерва партию спальных мешков. По сути, обеспечили ими первые две отбывшие команды. Сейчас планируем оперативно закупить на нашей Выльгортской фабрике берцы с войлоком — очень теплые, как валенки. Они не промокают — на резиновой подошве», — подчеркнул глава Коми.

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