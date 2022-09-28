Кишинёв, , 13:37 — REGNUM Партия «Шор» получила разрешение проводить протесты в правительственном квартале Кишинёва до конца года. Об этом 28 сентября заявил на митинге один из организаторов протестных акций, председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

Он сообщил, что в мэрию столицы подано заявление о проведении акций вплоть до 31 декабря. Протесты будут проводить по периметру зданий парламента и администрации президента.

«Хочу разочаровать тех, кто ждёт, когда мы уберём палатки. Протестующие полны энергии, чтобы выразить свое право на свободу слова в самых демократичных формах», — сказал Цуркану.

Напомним, протестующие в Кишинёве начали устанавливать палатки 18 сентября. Они требуют досрочных президентских и парламентских выборов. Протесты вызваны сильным ухудшением уровня жизни всего за год после смены власти в стране.

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