Оренбург, 28 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Оренбурге 28 сентября на ул. Монтажников возле офисных зданий прогремел взрыв. Задержан 60-летний горожанин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

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Задержанный оренбуржец пояснил, что поссорился с родственником, офис которого находится на ул. Монтажников. Конфликт стал причиной неадекватного поступка.

Мужчина бросил в сторону офисного здания шумовую страйкбольную гранату. Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.