Белгород, 28 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Семерых жителей Белгородской области, призванных в рамках частичной мобилизации, освободят от службы по состоянию здоровья. Об этом 28 сентября в социальных сетях сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Глава минздрава встретился с белгородскими военнослужащими в учебном центре в Богучаре. Как практикующий врач он оценил здоровье резервистов. Вместе с министром разъяснения бойцам давал врач призывной областной военно-врачебной комиссии.

«Из всех мобилизованных по состоянию здоровья ко мне обратились 28 человек — по итогу будем писать ходатайство на возвращение домой семи человек, считаем, что они не годны к военной службе. У остальных отклонения в здоровье являлись противопоказанием к срочной службе, но частичной мобилизации в соответствии с указом они подлежат», — заявил Андрей Иконников.

Как сообщало ИА REGNUM, белгородские власти приняли решение доукомплектовать необходимым обмундированием резервистов, призванных из региона.