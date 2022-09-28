Москва, 28 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Киевские боевики лишились ещё четырёх складов боеприпасов. Объекты были уничтожены за прошедшие сутки ударами российских войск. Об этом 28 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

«Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск Донецкой Народной Республики, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Также поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Перемога Харьковской области, Славянск, Богдановка ДНР, Новониколаевка, Гуляйполе Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах.

«В районе населённого пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция [киевского] зенитного ракетного комплекса С-300», — добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 сентября российские военные уничтожили пять пунктов управления киевских боевиков на территории Харьковской, Запорожской, Херсонской областей и ДНР.

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