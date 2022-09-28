Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. На Камчатке 27 сентября на лодке «Шторм» из бухты Большой Саранной в бухту Спасения отправились двое мужчин и пропали. 28 сентября их поиски не принесли результатов, сообщили в краевом управлении МЧС.

(сс)GDJ Шторм

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На поиски мужчин выдвинулись два катера «Кальмар» и «Асакадзе». В 700 метрах от мыса Опасного на берегу была обнаружена перевернутая лодка, которая по описанию подходит на пропавшую. Подойти к берегу спасатели не смогли из-за сильного волнения.

В зависимости от погодных условий поиски продолжат 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевский район из Хабаровска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями для поиска в Амурском лимане пропавшего маломерного судна с двумя рыбаками.