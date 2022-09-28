Сеул, 28 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. КНДР запустила ещё одну баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Согласно опубликованным данным, ракеты, предположительно, малой дальности, были запущены из района Сунан вблизи Пхеньяна. Запуск ракет состоялся с 18:10 до 18:20 по местному времени.

В настоящее время военные анализируют дальность полета и характеристики ракет.

В комитете подчеркнули, что вооруженные силы страны находятся в состоянии полной боевой готовности, а также в тесной координации с США.