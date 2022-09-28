Москва, 28 сентября 2022, 13:33 — REGNUM Вооруженные силы России массированным огневым ударом ликвидировали в Николаевской области более 90 боевиков ВСУ, сообщили 28 сентября в Министерстве обороны России.
Отмечается, что в районе города Николаев массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников.
Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ.
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