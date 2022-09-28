Москва, 28 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы России массированным огневым ударом ликвидировали в Николаевской области более 90 боевиков ВСУ, сообщили 28 сентября в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Отмечается, что в районе города Николаев массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников.

«Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ.

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