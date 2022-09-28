Копенгаген, 28 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Датская актриса Конни Нильсен («Гладиатор») исполнит главную роль в фильме «Следуй за мной». Об этом сообщает портал Collider.

Цитата из видеоинтервью Конни Нильсен

Вместе с Нильсен в картине сыграют Сэмюэл К. Хант («Полиция Чикаго») и Стеф Доусон («Голодные игры»), а в качестве режиссёра выступит Сири Роднес («Шетланд»). Подробности сюжета и дата выхода проекта пока что не раскрываются.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Боб Оденкёрк примет участие в съёмках фильма The Making of Jesus Diabetes. Сюжет предстоящей ленты будет строиться вокруг двух братьев, которые собираются снять картину о диабете во времена жизни Иисуса.