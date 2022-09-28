Стокгольм, 28 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. 27 сентября полиция Швеции возбудила уголовное дело по факту утечек на газопроводах в Балтийском море. 28 сентября газета Aftonbladet сообщила, что теперь все материалы дела переданы в генеральную прокуратуру.

Три короны, национальный символ Швеции. Малый герб

Журналисты также дали ссылку на официальный пресс-релиз генеральной прокуратуры Швеции от 28 сентября.

Делом будет заниматься Национальное подразделение по борьбе с международной и организованной преступностью, которое примет решение о дальнейшем рассмотрении после изучения имеющихся материалов.

Напомним, что ранее правительство Швеции солидаризировалось с правительством Дании, которое считает, что речь идет о преднамеренном саботаже.