Джакарта, , 13:32 — REGNUM Губернатор Бали Вайан Костер заявил, что мусорная свалка в городе Денпасар будет закрыта из-за саммита G20, сообщает CNN Indonesia.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

Свалка Сувунг считается самой большой на Бали.

Вайан Костер заявил, что это место было закрыто, потому что в Денпасаре уже есть три площадки по комплексной переработке отходов, которые, как полагают, способны заменить свалку Сувунг. По его словам, каждая площадка способна перерабатывать около 1000 тонн отходов в день.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан попросил министра транспорта увеличить количество авиабилетов на Бали в преддверии саммита G20.

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