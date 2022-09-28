Джакарта, 28 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Губернатор Бали Вайан Костер заявил, что мусорная свалка в городе Денпасар будет закрыта из-за саммита G20, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

Свалка Сувунг считается самой большой на Бали.

Вайан Костер заявил, что это место было закрыто, потому что в Денпасаре уже есть три площадки по комплексной переработке отходов, которые, как полагают, способны заменить свалку Сувунг. По его словам, каждая площадка способна перерабатывать около 1000 тонн отходов в день.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан попросил министра транспорта увеличить количество авиабилетов на Бали в преддверии саммита G20.