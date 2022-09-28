Москва, 28 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Цеха бронетанкового завода в районе Харькова с более чем 90 танками и другими боевыми машинами для киевских боевиков поразили высокоточным оружием Воздушно-космические силы (ВКС) РФ. Об этом 28 сентября говорится в сводке Минобороны России.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харькова поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ходе массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад киевских нацистов около трёх населённых пунктов в Харьковской области было ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли Донецк и Яковлевку.