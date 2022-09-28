Стокгольм, , 13:33 — REGNUM Ульф Кристерссон завершил 28 сентября переговоры с тальманом риксдага и получил две недели на формирование правительства Швеции, о чем сообщили шведские СМИ.

Три короны, национальный символ Швеции Holger.Ellgaard

Примечательным, как пишет новостной портал Omni, является то, что по дороге на встречу Кристерссона окружали журналисты, которые задавали вопросы.

«Четыре правые партии заявили, что правительственные переговоры представляют собой большой пакет реформ и есть надежда, что их будут реализовывать не менее четырех лет», — сказал кто-то из журналистов.

«Я всегда говорил как минимум о двух сроках полномочий. Перспектива, которую я вижу перед собой, — это остаток 20-х годов, чтобы иметь возможность что-то сделать с проблемами, которые нам нужно решить», — ответил Кристерссон.

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