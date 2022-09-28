Кургинян объяснил, как связаны позор под Харьковом и перегибы мобилизации
Москва, 28 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. За тем, что произошло с российскими войсками в Харьковской области и за тем, как проблемно началась частичная мобилизация в России стоит одна и та же проблема, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Кургинян отметил, что в нашем обществе есть очень много порядочных и честных людей, которые в среднем чище, чем окружающая их корыстная действительность. А действительность наша крайне корыстная и создавалась таковой с 80-х годов. Единственным богом ее являются деньги. Но эти порядочные люди являются вкраплениями в эту действительность, и им приходится выстаивать в агрессивной для них среде. А вся система в целом ведет себя как корыстное целое. Но если бы корысть была тотальной, Россия бы не выстояла семь месяцев спецоперации.
При этом, чем ближе к столицам и элите, тем больше корыстного составляющего, а чем глубже в провинцию — в среднем люди чище. Все это справедливо и для армии и военной элиты.
По его словам, нужно создать такую ситуацию, когда порядочные люди создадут в субстанции аморальности и карьеризма из себя прожилку, и тогда будет позитивный эффект. Но пока они будут разобщены, ситуация будет плачевной, отметил эксперт.
По его словам, эти карьеристы, когда их припугнули, не исчезли и не перевоспитались, они затаились и усложнили свои схемы обогащения.