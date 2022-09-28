Москва, 28 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. За тем, что произошло с российскими войсками в Харьковской области и за тем, как проблемно началась частичная мобилизация в России стоит одна и та же проблема, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян отметил, что в нашем обществе есть очень много порядочных и честных людей, которые в среднем чище, чем окружающая их корыстная действительность. А действительность наша крайне корыстная и создавалась таковой с 80-х годов. Единственным богом ее являются деньги. Но эти порядочные люди являются вкраплениями в эту действительность, и им приходится выстаивать в агрессивной для них среде. А вся система в целом ведет себя как корыстное целое. Но если бы корысть была тотальной, Россия бы не выстояла семь месяцев спецоперации.

При этом, чем ближе к столицам и элите, тем больше корыстного составляющего, а чем глубже в провинцию — в среднем люди чище. Все это справедливо и для армии и военной элиты.

«И все, что произошло в Харьковской области есть сочетание нескольких составляющих, которые теперь-то ясны. После того, как начали вводить новые законодательные нормы во все, что касается спецоперации, стало ясно просто одно — что этих норм не было. Ну так их и не было. Так этим и пользовались вот эти моральные люди… И пользовались достаточно широко, и среди них было много представителей элиты… [Порядочные люди] выстаивали и сжимали зубы, а вон те обогащались и разбалтывались. И совершенно не для того они занимали какие-нибудь позиции, чтобы рисковать жизнь. И вообще, их свойства заключается в том, чтобы умелым способом обогатиться и поделиться, и облизывать начальственные зады, а вовсе не для того, чтобы работать, созидать. Они не умеют созидать», — заявил Кургинян.

По его словам, нужно создать такую ситуацию, когда порядочные люди создадут в субстанции аморальности и карьеризма из себя прожилку, и тогда будет позитивный эффект. Но пока они будут разобщены, ситуация будет плачевной, отметил эксперт.

«Для чего нужна мобилизация человеку, который хочет обогащаться? Для того, чтобы обогащаться. Ему все нужно для этого, он думает только об этом и умеет только это. Общественное негодование по поводу того, как происходила мобилизация связана с определенными свойствами системы. Но это не значит, что нет порядочных военкомов. И это не значит, что, когда справедливо общественники и какие-то люди, занимающие положение, начали бить тревогу по поводу возмутительных вещей, происходящих при мобилизации, ситуация не исправилась. Она существенно исправилась, потому что [порядочные люди] и проводили ее нормально, а других чуть-чуть пугнули», — заявил Кургинян.

По его словам, эти карьеристы, когда их припугнули, не исчезли и не перевоспитались, они затаились и усложнили свои схемы обогащения.