Стокгольм, 28 сентября 2022, 13:32 — REGNUM Тот факт, что лидер Умеренных Ульф Кристерссон предложил дать ему две недели времени на формирование правительства Швеции был вполне ожидаемым. Таким мнением 28 сентября в эфире телеканала SVT поделилась политический обозреватель Элизабет Марморштейн.

Элизабет Марморштейн, журналист агенства SVT
Элизабет Марморштейн, журналист агенства SVT
Цитата из видео на svtplay.se

Кристерссон отказался отвечать на вопрос, где именно проходят переговоры с правыми партиями. Марморштейн считает, что недавние сообщения о предполагаемой диверсии против газопроводов в Балтийском море частично пролили свет на ту роль, которую Шведские демократы должны играть во внешней политике, а точнее не должны.

Эксперт не считает, что партия будет иметь особенно большое влияние на эту политическую область, и считает, что у партии есть другие вопросы, которые они считают более приоритетными на переговорах.

«Я думаю, что это новое правительство намерено управлять внешней политикой на основе широкого консенсуса во всем риксдаге», отметила Марморштейн.

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