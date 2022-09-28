Стокгольм, 28 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Тот факт, что лидер Умеренных Ульф Кристерссон предложил дать ему две недели времени на формирование правительства Швеции был вполне ожидаемым. Таким мнением 28 сентября в эфире телеканала SVT поделилась политический обозреватель Элизабет Марморштейн.

Цитата из видео на svtplay.se Элизабет Марморштейн, журналист агенства SVT

Кристерссон отказался отвечать на вопрос, где именно проходят переговоры с правыми партиями. Марморштейн считает, что недавние сообщения о предполагаемой диверсии против газопроводов в Балтийском море частично пролили свет на ту роль, которую Шведские демократы должны играть во внешней политике, а точнее не должны.

Эксперт не считает, что партия будет иметь особенно большое влияние на эту политическую область, и считает, что у партии есть другие вопросы, которые они считают более приоритетными на переговорах.

«Я думаю, что это новое правительство намерено управлять внешней политикой на основе широкого консенсуса во всем риксдаге», — отметила Марморштейн.