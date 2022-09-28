Москва, , 13:30 — REGNUM Доходы федерального бюджета увеличатся к 2025 году до 27,979 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, это следует из проекта основных характеристик федерального бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что проект бюджета подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%.

Так, доходы на 2023 год предусмотрены в размере 26,13 трлн рублей, 2024 году — 27,23 трлн рублей, 2025 году — 27,97 трлн рублей. Расходы в 2023 году предусматриваются в размере 29,05 трлн рублей, в 2024 году — 29,43 трлн рублей и в 2025 году — 29,24 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в 2023 году предполагается на уровне 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 году — 0,7%.

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