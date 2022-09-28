Оренбург, 28 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области расширен список семей, чьи близкие погибли в СВО, на получение единовременной материальной помощи. На заседании правительства в постановление внесены изменения, сообщили в пресс-службе губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В список включили членов семей граждан, участвующих в СВО в составе подразделения «БАРС» (боевой армейский резерв страны) и погибших на территории Донбасса и [б. УССР] после 24 февраля 2022 года. Размер выплаты составляет 1 млн рублей.

«Казаки и добровольцы, принимавшие участие в спецоперации, выполняли боевые задачи наравне с профессиональными военнослужащими. Мы должны поддержать семьи погибших. Они имеют право на те же выплаты, что и родные сотрудников Вооружённых сил России», — сказал глава Оренбуржья Денис Паслер.

Кроме того, определена уполномоченная организация, которая будет предоставлять выплаты гражданам ДНР, ЛНР, [б. УССР] и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территорию Донбасса, [б. УССР] и прибывшим на территорию России. Выплаты, установленные в соответствии с Указом президента РФ, будет осуществлять Центр социальной поддержки населения. Из федерального бюджета на эти цели запланировано направить 9,5 млн рублей.

Добавим, пособие назначается на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года при условии, что граждане прибыли на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 года, имеют постоянное место жительства на территориях ДНР, ЛНР и [б. УССР] и официально не признаны в Российской Федерации беженцами.