Хабаровск, 28 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Хабаровске возбуждено уголовное дело — причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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Установлено, что утром 25 сентября девочка 2021 года рождения забралась на подоконник открытого окна квартиры на третьем этаже и выпала из него. Ребёнка спасти не удалось.

Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура в Красноярске направила в суд уголовное дело об оставлении в опасности отцом своего двухлетнего ребёнка.