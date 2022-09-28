Лос-Анджелес, США, 28 сентября 2022, 13:27 — REGNUM Актер Том Хэнкс опубликует свой дебютный роман «Создание еще одного шедевра кино» (The Making of Another Motion Picture Masterpiece) 9 мая 2023 года. Об этом 28 сентября сообщил Rolling Stone.
Выпуском проекта занимается издательство Penguin Random House. Сюжет книги охватывает 80 лет, разделённые на три периода.
Первая часть рассказывает о солдате Второй мировой войны, который возвращается к мирной жизни и ненадолго встречается со своим молодым племянником. Во второй части этот племянник вспоминает комикс о супергероях, который ему читал дядя, и создаёт новую версию графического романа. А в заключительной части книги некий режиссёр экранизирует придуманный комикс.
Добавим, что помимо написания романа Хэнкс также создал три комикса, занимающих центральное место в сюжете книги. Иллюстратором выступил Роберт Сикоряк.
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