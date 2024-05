Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Актер Том Хэнкс опубликует свой дебютный роман «Создание еще одного шедевра кино» (The Making of Another Motion Picture Masterpiece) 9 мая 2023 года. Об этом 28 сентября сообщил Rolling Stone.

Том Хэнкс

Выпуском проекта занимается издательство Penguin Random House. Сюжет книги охватывает 80 лет, разделённые на три периода.

Первая часть рассказывает о солдате Второй мировой войны, который возвращается к мирной жизни и ненадолго встречается со своим молодым племянником. Во второй части этот племянник вспоминает комикс о супергероях, который ему читал дядя, и создаёт новую версию графического романа. А в заключительной части книги некий режиссёр экранизирует придуманный комикс.

Добавим, что помимо написания романа Хэнкс также создал три комикса, занимающих центральное место в сюжете книги. Иллюстратором выступил Роберт Сикоряк.