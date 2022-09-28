Москва, , 13:37 — REGNUM Десять орудий полевой артиллерии ВСУ уничтожены в результате высокоточного удара российских войск по территории завода в городе Запорожье. Об этом сообщает Минобороны России 28 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

155-мм гаубица М-777 производства США Василий Иванов © ИА REGNUM

Удар был нанесён по пункту ремонта техники на территории завода «ЭнергоМехКомплект». В числе уничтоженных орудий две гаубицы М777 производства США, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС России также поразили цеха бронетанкового завода в районе Харькова с более чем 90 танками и другими боевыми машинами.

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