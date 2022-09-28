Астана, 28 сентября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Потребность в IT-специалистах в мире постоянно растёт и продолжит расти, и Казахстан будет учитывать данный тренд. Об этом 28 сентября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на открытии форума Digital Bridge-2022 в Астане.

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«Мы очень хорошо понимаем этот вызов, поэтому поставили задачу к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов», — сказал глава республики.

Токаев сообщил, что для этого в Казахстане создали 12 частных инновационных IT-школ. Он во время поездки в Нью-Йорк встречался с представителями молодёжи из Казахстана, которые хорошо устроились там в крупных компаниях, так как оказались конкурентоспособными.

«Правительством ставится задача: с одной стороны, поддерживать ребят, где бы они ни работали, а с другой — максимально вовлечь их в цифровизацию нашей страны», — отметил Токаев.

Он отметил, что Казахстан нужно сделать крупнейшим цифровым хабом Евразии. По мнению президента, цифровизация должна стать основным направлением развития страны.