Петрозаводск, 28 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Региональный благотворительный фонд «Живой город» в Карелии открыл специальный счет для сбора помощи добровольцам, военнослужащим и их семьям, сообщили 28 сентября в пресс-службе комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии.

Благотворительность

«Средства перечисляют предприятия, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели, жители республики», — добавили в ведомстве.

Добавим, что полученные взносы будут направлены для оказания дополнительной медицинской, социальной, материально-технической поддержки военнослужащим, мобилизованным гражданам и добровольцам.