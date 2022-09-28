Рязань, 28 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Трёхлетнюю пациентку с ожогами всего тела спасли врачи детской областной клинической больницы в Рязани, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе регионального минздрава.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Серьёзные травмы ребёнок получил у себя дома, когда играла на кухне. Девочка открыла духовку, села на её дверцу, газовая плита наклонилась, и на неё перевернулась кастрюля с горячей пищей, стоявшая на конфорке.

«Раньше газовые плиты крепились к металлической трубе и были очень устойчивыми. Современные стандарты позволяют крепить плиту на гибкие шланги, плиты становятся более мобильными, но родители не думают о том, что это может быть опасным для маленьких детей. К сожалению, это не первый случай в нашей практике, когда на ребенка переворачивается газовая плита, — уточнила главный врач ОКБ Инна Лебедева.

У пациентки диагностировали ожоги спины, груди, рук, шеи, головы и плеч, в целом около 28% тела. Девочке предстоят перевязки, возможно понадобится пересадка кожи.