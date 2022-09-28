Москва, 28 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о проведении в электронной форме аукционов по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность или аренду, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Документ устанавливает особенности проведения электронных аукционов в дополнение к существующему порядку проведения аукционов по предоставлению земельных участков.

В частности, подача заявок для участия в аукционе осуществляется в электронной форме, извещение о проведении аукциона, протоколы рассмотрения заявок, проведения аукциона и протокол о результатах аукциона подлежат обязательной публикации на электронной площадке.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности не может превышать трех рабочих дня с даты окончания срока приема документов.

При этом не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо договора аренды такого участка, не соответствующих условиям, предусмотренным извещением о проведении аукциона, а также сведениям, содержащимся в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае, если аукцион признан несостоявшимся, или в протоколе о результатах электронного аукциона.

Кроме того, устанавливается, что возможность определения органами государственной власти субъектов РФ муниципальных образований, на территориях которых расположены находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в отношении которых до 1 января 2026 года аукционы по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договоров аренды таких участков в электронной форме не проводятся по причине технической невозможности участия в них граждан и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств в связи с ограничением либо отсутствием доступа к интернету.

Электронные аукционы по продаже или сдаче в аренду земельных участков будут проводить на электронных площадках, перечень которых утверждён правительством РФ.

Закон вступит в силу с марта 2023 года.