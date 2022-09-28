Бишкек, , 13:25 — REGNUM В 2021 году Киргизию посетили 1,3 млн иностранных туристов, что в 2,9 раза превышает показатель 2022 года. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете республики.

Иссык-Куль Dan Lundberg

Из них в организованном секторе туризма — 622 тысячи человек, то есть в три раза больше, чем годом ранее. Это наглядно демонстрирует восстановление туристической сферы после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Читайте также: «Отдых на Иссык-Куле дороже, чем в Турции»: Киргизию ждёт отток туристов?

Также стало известно о том, что в минувшем году туристов принимали и обслуживали 419 учреждений отдыха и организаций туризма, а также 1,4 тысячи гостевых домов, расположенных как на территории учреждений отдыха, так и вне неё.

Значительная часть предоставленных туристских услуг приходилась на Иссык-Кульскую область, где в 2021 году организованно отдохнули 270 тысяч иностранных туристов. По сравнению с 2020 годом это в 2,6 раза больше.

Кроме того, в частном секторе на побережье Иссык-Куля в прошлом году провели свой отпуск более 675 тысяч человек, что в 3,2 раза превышает показатель 2020 года.

Читайте также: Минздрав назвал «заказной» статью западных СМИ об эпидемии чумы из Киргизии