Нижний Новгород, , 13:24 — REGNUM Первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Илья Штокман добровольно отправился на военную службу. Об этом сообщили в администрации столицы Приволжья.

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В муниципалитете уточнили, что 47-летний чиновник не подпадал под частичную мобилизацию, но решил пойти служить в Вооружённые силы России.

Илью Штокмана мобилизовали 27 сентября. Теперь обязанности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода исполняет Сергей Егоров — замглавы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.