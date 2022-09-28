Казань, , 13:26 — REGNUM В мошенничестве и причинении имущественного ущерба на 39,7 млн рублей обвиняют 32-летнего жителя Татарии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

С сентября 2020 года по декабрь 2021 года обвиняемый привлек у 10 жителей города Казани денежные средства под видом инвестиций в разработку сайтов, приложений для обмена мгновенными сообщениями, а также в строительство и приобретение недвижимости. Одна из его жертв лишилась автомобиля и двух квартир в столице Татарии. Общий ущерб гражданам превысил 39 млн рублей.

Кроме этого, злоумышленник с сентября по октябрь 2021 года не оплатил услуги проживания в одной из казанских гостиниц на сумму более 635 тыс. рублей.

Обвиняемый вину не признает. Он заключен под стражу. В ближайшее время уголовное дело направят в Приволжский районный суд Казани.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии бизнесмен, зная о неплатежеспособности своей компании, заключил с крупным предприятием дилерский договор на поставку восьми единиц сельскохозяйственной техники. Он внес предоплату, а полученную часть техники передал в лизинг, остальное — трем аффилированным фирмам.

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