Югорск, Югра, , 13:23 — REGNUM В городе Югорске (ХМАО) приступили к разработке социальной карты для поддержки семей мобилизованных мужчин. Об этом написал в своём телеграм-канале мэр Алексей Харлов.

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Глава Югорска участвовал в призывной комиссии вместе с сотрудниками местного военкомата. Первые мобилизованные уже выехали к местам обучения.

«Соглашусь, что получилось не все так гладко и идеально, как было запланировано. Перед нами стояла задача — в сжатые сроки организовать работу единого призывного пункта. Это наш первый совместный опыт работы с военкоматом. Недостатки уже учтены и мы их устраним», — отметил Алексей Харлов.

Глава Югорска также сообщил, что держит связь в мобилизованными, они в пути до учебного пункта, пока жалоб нет.

«Кроме того, мы приступили к разработке социальной карты для поддержки семей мобилизованных мужчин», — заявил глава Югорска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России идёт частичная мобилизация военнослужащих запаса с боевым опытом.

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