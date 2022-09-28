Москва, , 13:23 — REGNUM На данный момент освобождена ещё не вся территория Донецкой Народной Республики (ДНР) и в ходе продолжения специальной военной операции (СВО), как минимум, необходимо освободить её. Об этом 28 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой Народной Республики ещё освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, продолжится ли спецоперация после воссоединения с Россией регионов, где ранее прошли референдумы по этому вопросу.

При этом Песков напомнил, что на сегодняшний день территория Луганской Народной Республики (ЛНР) уже полностью освобождена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что воссоединение республик Донбасса, а также освобождённой части б. УССР с Россией выдержит российский бюджет.