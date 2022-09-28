Москва, , 16:07 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о деятельности ведомственной охраны, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Уточняется понятие «ведомственная охрана» — совокупность создаваемых имеющими право на создание ведомственной охраны федеральными государственными органами, федеральными органами исполнительной власти и организациями органов управления, сил и средств, предназначенных для охраны объектов в целях предотвращения противоправных посягательств и выполнения иных задач, возложенных на ведомственную охрану.

Отдельно вводится понятие «охрана» — деятельность по обеспечению состояния защищенности объекта охраны (охраняемого объекта), осуществляемая в целях решения задач, возложенных на ведомственную охрану.

Уточняется одна из задач ведомственной охраны — охрана объектов в целях предотвращения противоправных посягательств (в настоящее время — защита охраняемых объектов от противоправных посягательств).

Одновременно уточняются категории охраняемых ведомственной охраной объектов, а также устанавливается прямой запрет на охрану объектов, не включенных в утверждаемые в установленном порядке перечни охраняемых объектов.

Для урегулирования правоотношений, касающихся порядка обеспечения служебным и гражданским оружием подведомственной Росгвардии организации (ФГУП «Охрана» Росгвардии), вносятся изменения, закрепляющие полномочия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ на определение указанного порядка.