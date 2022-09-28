Вашингтон, 28 сентября 2022, 13:22 — REGNUM Более 90 тыс. тонн токсичных отходов выброшено в водоемы США в 2020 году, сообщает со ссылкой на новый доклад The Hill.

Плохая экология
Плохая экология
Цитата из мф Это совсем не про то. реж Александр Федулов. 1984. СССР
«Водоемы Америки должны быть чистыми — для купания, рыбалки, обеспечения питьевой водой и поддержки дикой природы», — говорится в заявлении соавтора отчета Джона Румплера, старшего директора программы чистой воды Центра исследований и политики Environment America.
«Но слишком часто загрязнителям разрешается использовать наши реки в качестве открытых коллекторов», — добавил Румплер, чья организация опубликовала отчет вместе с Образовательным фондом Американских групп по исследованию общественных интересов (PIRG).

Выводы отчета основаны на данных Реестра выбросов токсичных веществ Агентства по охране окружающей среды, который включает сбросы в поверхностные воды, о которых нарушители сообщают самостоятельно.

Румплер и его коллеги обнаружили, что такое загрязнение в значительной степени сконцентрировано в 10 штатах, на которые в совокупности приходится более половины токсичных веществ — по весу — стекающих в реки и ручьи страны.