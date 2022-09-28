Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Более 90 тыс. тонн токсичных отходов выброшено в водоемы США в 2020 году, сообщает со ссылкой на новый доклад The Hill.

Плохая экология Цитата из мф Это совсем не про то. реж Александр Федулов. 1984. СССР

«Водоемы Америки должны быть чистыми — для купания, рыбалки, обеспечения питьевой водой и поддержки дикой природы», — говорится в заявлении соавтора отчета Джона Румплера, старшего директора программы чистой воды Центра исследований и политики Environment America.

«Но слишком часто загрязнителям разрешается использовать наши реки в качестве открытых коллекторов», — добавил Румплер, чья организация опубликовала отчет вместе с Образовательным фондом Американских групп по исследованию общественных интересов (PIRG).

Выводы отчета основаны на данных Реестра выбросов токсичных веществ Агентства по охране окружающей среды, который включает сбросы в поверхностные воды, о которых нарушители сообщают самостоятельно.

Румплер и его коллеги обнаружили, что такое загрязнение в значительной степени сконцентрировано в 10 штатах, на которые в совокупности приходится более половины токсичных веществ — по весу — стекающих в реки и ручьи страны.