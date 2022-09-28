Сеул, 28 сентября 2022, 13:22 — REGNUM 28 сентября министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился в Сеуле с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи Пак Чин отметил, что Южная Корея и Нидерланды, отметившие в 2021 году 60-летие установления дипломатических отношений, постоянно развивают двусторонние отношения посредством сотрудничества в различных областях.
Он также выразил благодарность правительству и народу Нидерландов за участие в Корейской войне (1950–1953 гг).
«Нидерланды являются вторым по величине европейским торговым партнером Южной Кореи и крупнейшим инвестором ЕС в Южной Корее», — сообщил глава МИД Нидерландов.
Хопке Хукстра выразил надежду на укрепление и расширение сотрудничества до «стратегического партнерства».