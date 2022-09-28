Донецк, 28 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Донецк и Яковлевку, сообщили 28 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:00 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:04 боевики ВСУ обстреляли из Орловки населенный пункт Яковлевка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.